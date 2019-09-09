Действие премьерного спектакля «Свадьба Кречинского» пройдет в Твери в декорациях цирковой арены

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-09T18:30:20+03:00

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26, 27 и 28 сентября на большой сцене Тверского академического театра драмы состоится премьера комедии-аттракциона «Свадьба Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. Режиссёр – заслуженный деятель искусств РФ Михаил Борисов. В Твери данное произведение ставится впервые.

Режиссёр создал спектакль в стилистике вахтанговского фантастического реализма. Действие происходит… в декорациях цирковой арены с использованием сценографических приёмов - гротеска, экспрессионизма, бурлеска. Не забыли и о мистике, оправданной биографией Сухово-Кобылина.

Главный герой Михаил Кречинский (артист Тарас Кузьмин) - московский авантюрист, игрок и сердцеед. Страстность и жизненный азарт, что проявляется как за карточным столом, так и в отношениях с дамами, становятся причиной его банкротства. Выгодно жениться - становится его целью.

Над спектаклем работали: режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры Михаил Борисов, художник-постановщик – лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Степан Зограбян, художник по костюмам – Софья Зограбян, режиссёр по пластике – Джон Шенгелия, художник по свету – Сергей Солошенко, музыкальное оформление – Иоланта Мельникова, проектирование и монтаж спецэффектов – Александр Галенчиков, помощник режиссёра – Анастасия Бурова.

В спектакле заняты: заслуженная арт. России Валентина Мартьянова, заслуженный арт. России Сергей Коноплёв, заслуженный арт. России Залим Мирзоев, заслуженный арт. России Андрей Журавлёв; артисты – Тарас Кузьмин, Сергей Бескакотов, Аманда Кварацхелия, Никита Берёзкин, Олег Хрычёв, Илья Быков, Кристина Потапова, Алексей Алексеев, Алексей Лапшин.

ИСТОЧНИК KP.RU