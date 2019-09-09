В Тверской области поисковики подняли из болота обломки военного самолета ИЛ-2 и останки летчика

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-09T16:15:11+03:00

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Боевой самолет ИЛ-2 времен Великой Отечественной войны подняли поисковики сводного отряда НИВПЦ "Подвиг": ребята из отрядов "Разведчик", "Калининский фронт", "Русь" и "Звезда".

Работы велись на болоте в Зубцовском районе, в трех километрах от д. Веригино.

Как пишет ТИА, обломки были обнаружены еще три года назад, но чтобы их поднять, не было техники. Минувшим летом технику нашли. Место падения самолета огородили дамбой, осушили топь и копали вручную.

Работа не прошла даром, поисковики подняли обломки штурмовика и останки лётчика, по сохранившимся заводским номерам двигателя узнали личные данные пилота, факты его героической биографии, нашли родственников.

останки самолета откапывали вручную Фото: ТИА

Выяснилось, что за штурвалом в 1942 году был 30-летний старший лейтенант Алексей Степанович Борисоглебский, уроженец Пензенской области. Лётчик дважды считался погибшим.

После первого ранения он был представлен к Ордену Боевого Красного Знамени. Но получить награду не успел - его самолет был сбит в небе над Тверской областью.

А поднимали с помощью техники Фото: ТИА

3 августа останки лётчика перезахоронили в Погорелом городище на Аллее летчиков.

На болоте, где упал самолёт, поисковики планируют поставить маленький памятник-пирамидку с красной звездой и табличкой с именем пилота.

ИСТОЧНИК KP.RU