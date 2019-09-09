На спектакль «Деревенская история» приглашают в Тверскую картинную галерею
Начало в 19.00
Пройдет спектакль в выставочном зале в БЦ «Донской»
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Год Театра в России продолжается. Тверская картинная галерея и «Живой театр» приглашают жителей города на спектакль «Деревенская история». Пройдет он в выставочном зале в БЦ «Донской».
Спектакль режиссёра Надежды Лутьяновой (по мотивам Н. Коляды «Половики и валенки») - это простая деревенская история о жизни и дружбе.
ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.
11 сентября в 19.00.
Стоимость билета: 100 руб.
Информация по телефону: 39-80-35.
ИСТОЧНИК KP.RU