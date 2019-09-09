Пропавший в Тверской области одиннадцатилетний мальчик найден живым
Днем, 9 сентября, в ходе проведения поисковых мероприятий одиннадцатилетний мальчик был найден живым на сеновале неподалеку от деревни, в которой он проживает.
Напомним, ребенок пропал накануне вечером. Мальчик 2008 года рождения ушел из дома в деревне Васильевское Старицкого района области.
В поисках ребенка следователи, полицейские, спасатели МЧС и волонтеры осматривали чердаки, подвалы, близлежащие территории деревни, проводили беседы с местными жителями.
По факту исчезновения мальчика Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ.
- В ближайшее время следствием будут установлены все обстоятельства исчезновения мальчика, в том числе причины и условия, побудившие его на это, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU