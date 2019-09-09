2019-09-09T14:51:33+03:00
Общество

Пропавший в Тверской области одиннадцатилетний мальчик найден живым

Ребенка обнаружили на сеновале недалеко от деревни
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавший одиннадцатилетний мальчик найден живымПропавший одиннадцатилетний мальчик найден живымФото: Евгения ГУСЕВА
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Днем, 9 сентября, в ходе проведения поисковых мероприятий одиннадцатилетний мальчик был найден живым на сеновале неподалеку от деревни, в которой он проживает.

Напомним, ребенок пропал накануне вечером. Мальчик 2008 года рождения ушел из дома в деревне Васильевское Старицкого района области.

В поисках ребенка следователи, полицейские, спасатели МЧС и волонтеры осматривали чердаки, подвалы, близлежащие территории деревни, проводили беседы с местными жителями.

По факту исчезновения мальчика Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ.

- В ближайшее время следствием будут установлены все обстоятельства исчезновения мальчика, в том числе причины и условия, побудившие его на это, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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