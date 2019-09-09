Украденная банка кофе стоила свободы жителю Тверской области
Мужчину арестовали на трое суток
Житель Твери украл банку кофе и на трое суток оказался под арестомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Житель Твери решил "поживиться" банкой кофе в одном из продовольственных магазинов областной столицы. В торговом зале злоумышленник выбрал товар, а именно кофе известной марки, объемом 100 г, стоимостью 524 руб. 57 коп., и вышел с неоплаченным товаром за кассовую зону.
Материальный ущерб магазину оценили по стоимости товара.
Постановлением Заволжского районного суда г. Твери житель Тверской области признан виновным в совершении административного правонарушения. С учетом того, что фигурант уже не раз привлекался к административной ответственности, трое суток ему придется провести под административным арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU