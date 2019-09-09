2019-09-09T14:05:59+03:00
Общество

Украденная банка кофе стоила свободы жителю Тверской области

Мужчину арестовали на трое суток
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери украл банку кофе и на трое суток оказался под арестомЖитель Твери украл банку кофе и на трое суток оказался под арестомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Житель Твери решил "поживиться" банкой кофе в одном из продовольственных магазинов областной столицы. В торговом зале злоумышленник выбрал товар, а именно кофе известной марки, объемом 100 г, стоимостью 524 руб. 57 коп., и вышел с неоплаченным товаром за кассовую зону.

Материальный ущерб магазину оценили по стоимости товара.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери житель Тверской области признан виновным в совершении административного правонарушения. С учетом того, что фигурант уже не раз привлекался к административной ответственности, трое суток ему придется провести под административным арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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