2019-09-09T13:39:46+03:00
Происшествия

Женщина заколола супруга ножницами в Тверской области

Осужденная девять лет проведет в колонии
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина девять лет проведет в колонии за убийство мужа Фото: архив "КП"Женщина девять лет проведет в колонии за убийство мужа Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 58-летняя жительница Кашинского района.

Судом установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с мужем вооружилась ножницами, ударила острым концом предмета в шею супруга и попала в сонную артерию. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Кашинской межрайонной прокуратурой в отношении осужденной поддержано государственное обвинение. По ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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