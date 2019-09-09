Женщина заколола супруга ножницами в Тверской области
Осужденная девять лет проведет в колонии
Женщина девять лет проведет в колонии за убийство мужа Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 58-летняя жительница Кашинского района.
Судом установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с мужем вооружилась ножницами, ударила острым концом предмета в шею супруга и попала в сонную артерию. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Кашинской межрайонной прокуратурой в отношении осужденной поддержано государственное обвинение. По ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" женщина признана виновной. Ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU