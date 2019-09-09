У начальника УМВД России по Тверской области появился новый заместитель

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-09T13:26:20+03:00

В Твери представили нового заместителя областного Управления УМВД России полковника внутренней службы Сергея Сенькина ФотоЕ пресс-служба УМВД России по Тверской области

Им стал полковник внутренней службы Сергей Сенькин

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В понедельник, 9 сентября, на оперативном совещании начальник Управления МВД России по Тверской области полковник полиции Петр Пырх представил нового заместителя областного Управления полковника внутренней службы Сергея Сенькина. Соответствующий приказ о назначении был подписан Министром внутренних дел Российской Федерации.

Сергею Сенькину 48 лет. Он родился в селе Старое Синдрово Краснослободского района Мордовской АССР. Прошел путь от дознавателя ОВД Краснослободского района МССР до начальника УМВД России по городскому округу Саранск.

Зачитывая приказ о назначении, Петр Пырх отметил, что Сергей Сенькин имеет значительный опыт руководства территориальными органами внутренних дел, и поздравил его с назначением на должность.

ИСТОЧНИК KP.RU