У начальника УМВД России по Тверской области появился новый заместитель
В понедельник, 9 сентября, на оперативном совещании начальник Управления МВД России по Тверской области полковник полиции Петр Пырх представил нового заместителя областного Управления полковника внутренней службы Сергея Сенькина. Соответствующий приказ о назначении был подписан Министром внутренних дел Российской Федерации.
Сергею Сенькину 48 лет. Он родился в селе Старое Синдрово Краснослободского района Мордовской АССР. Прошел путь от дознавателя ОВД Краснослободского района МССР до начальника УМВД России по городскому округу Саранск.
Зачитывая приказ о назначении, Петр Пырх отметил, что Сергей Сенькин имеет значительный опыт руководства территориальными органами внутренних дел, и поздравил его с назначением на должность.
ИСТОЧНИК KP.RU