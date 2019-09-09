Одиннадцатилетний мальчик ушел из дома и пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:11 2019-09-09T13:11:26+03:00

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Сообщение о безвестном исчезновении малолетнего ребенка поступило в региональный СКР утром, 9 сентября.

Известно, что ребенок 2008 года рождения накануне ушел из своего дома, расположенного в деревне Васильевское Старицкого района области, и до сих пор не вернулся.

По месту последнего нахождения пропавшего работает следственная группа.

- В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В поисках ребенка задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудники органов внутренних дел, МЧС и волонтеры.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего мальчика, просьба обратиться в Ржевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8 (48232) 3-38-13.

ИСТОЧНИК KP.RU