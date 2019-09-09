2019-09-09T11:35:26+03:00
Происшествия

В Тверской области мотоциклист опрокинулся и угодил под машину

ДТП произошло в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоцикл пострадал после того, как опрокинулся на транспортном средстве Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиМотоцикл пострадал после того, как опрокинулся на транспортном средстве Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась утром 7 сентября на 4-м км подъездной дороги от трассы М-10 "Россия" к государственному комплексу "Завидово" в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 53-летний водитель, управляя мотоциклом "СУЗУКИ GSX-R600", ехал со стороны пгт. Козлово в сторону трассы М-10, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением.

Мотоцикл опрокинулся и попал под колеса стоящего рядом автомобиля "Ниссан X-TRAIL", под управлением 39-летнего мужчины. Водитель иномарки остановился на перекрестке в том же направлении для поворота налево.

В результате ДТП водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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