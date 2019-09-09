В Воронеже "Буран" обыграл тверское "Динамо" со счетом 3:2

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-09T10:46:40+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, на площадке "ураганных" в ДЛС "Юбилейный" в Воронеже состоялся матч между игроками "Динамо"-Тверь и "Буран"-Воронеж.

Трибуны собрали около 2300 болельщиков. Игра оказалась непростой для обеих команд.

На исходе второй минуты Владислав Казаманов щелкнул от синей линии, и динамовцы открыли счет. Не прошло и пяти минут как "Буран" сравнял счет. На перерыв бело-голубые ушли лидерами и отыграли еще одну шайбу во втором периоде.

Заключительную двадцатиминутку соперники начали при счете 2:2. Но уже через полторы минуты хозяева впервые вышли вперед — капитан Воронежа Александр Чиглинцев кистевым броском отправил шайбу в девятку.

- За десять минут до сирены динамовцы включили максимальные скорости, но, создав несколько голевых моментов, не смогли найти удачу в завершающей стадии атак, - сообщили в пресс-центре ХК "Динамо"-Тверь.

По итогу "Буран" обыграл "Динамо" со счетом 3:2. Для бело-голубых это первое поражение в сезоне.

Послезавтра, 10 сентября, "Динамо" ждет у себя дома "Тамбов".

ИСТОЧНИК KP.RU