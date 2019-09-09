День открытых дверей пройдет в ДК "Пролетарка" в Твери
Приглашают к 12 часам
Посетителей ждет знакомство со студиями, руководителями и концертная программа
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14 сентября в ДК "Пролетарка" Твери пройдет День открытых дверей.
- Вас ждет - знакомство со студиями, руководителями и концертная программа, - приглашают организаторы.
Свой выбор можно сделать среди следующих направлений: хореографическое творчество, театральное творчество, инструментальное творчество, изобразительное творчество, развивающие студии.
14 сентября в 12.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU