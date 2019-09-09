День открытых дверей пройдет в ДК "Пролетарка" в Твери

14 сентября в 12.00.

Свой выбор можно сделать среди следующих направлений: хореографическое творчество, театральное творчество, инструментальное творчество, изобразительное творчество, развивающие студии.

- Вас ждет - знакомство со студиями, руководителями и концертная программа, - приглашают организаторы.

14 сентября в ДК "Пролетарка" Твери пройдет День открытых дверей.

Посетителей ждет знакомство со студиями, руководителями и концертная программа

Приглашают к 12 часам

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-09T10:35:54+03:00

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