2019-09-09T10:35:54+03:00
Общество

День открытых дверей пройдет в ДК "Пролетарка" в Твери

Приглашают к 12 часам
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Посетителей ждет знакомство со студиями, руководителями и концертная программаПосетителей ждет знакомство со студиями, руководителями и концертная программа
Изменить размер текста:

14 сентября в ДК "Пролетарка" Твери пройдет День открытых дверей.

- Вас ждет - знакомство со студиями, руководителями и концертная программа, - приглашают организаторы.

Свой выбор можно сделать среди следующих направлений: хореографическое творчество, театральное творчество, инструментальное творчество, изобразительное творчество, развивающие студии.

14 сентября в 12.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украденная банка кофе стоила свободы жителю Тверской области
Женщина заколола супруга ножницами в Тверской области
У начальника УМВД России по Тверской области появился новый заместитель
Одиннадцатилетний мальчик ушел из дома и пропал в Тверской области
В удомельском канале в Тверской области утонул подросток
В Тверской области мотоциклист опрокинулся и угодил под машину
Больница в Тверской области работала без реанимационного набора
В Воронеже "Буран" обыграл тверское "Динамо" со счетом 3:2
Спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры в Тверской области
Автоледи без прав на "Волге" снесла стелу "1 мая" в Тверской области
В Тверской области состоится слет часовых Постов Памяти-2019
Два района Твери в понедельник останутся без света
В Тверской области грабитель избил мужчину и отнял у него мобильный телефон
Предварительные результаты выборов в Тверской области
Ночью на пожаре в Тверской области погибли мужчина и женщина
Все избирательные участки в Тверской области закрылись
В Твери будут выковыривать закатанные в асфальт рельсы
В лидеры по явке неожиданно вышел Бологовский район
В Калязине будут кормить в честь победы над войсками Лжедмитрия II