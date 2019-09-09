Спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:42 2019-09-09T09:42:26+03:00

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Вышнем Волочке Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Максима Горького в Вышнем Волочке поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области рано утром 7 сентября.

По указанному адресу незамедлительно убыли три отделения пожарно-спасательной части №9. Через считанные минуты пожарно-спасательные расчеты были на месте происшествия и установили, что квартира на втором этаже сильно задымлена.

Как оказалось, внутри горящей квартиры остался мужчина. Спасатели помогли пострадавшему выйти наружу и передали его в руки медиков.

- Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение города Вышний Волочек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В результате пожара огнем повреждена комната на площади 12 кв. метров. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU