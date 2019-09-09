Спасатели помогли мужчине выйти из горящей квартиры в Тверской области
Сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Максима Горького в Вышнем Волочке поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области рано утром 7 сентября.
По указанному адресу незамедлительно убыли три отделения пожарно-спасательной части №9. Через считанные минуты пожарно-спасательные расчеты были на месте происшествия и установили, что квартира на втором этаже сильно задымлена.
Как оказалось, внутри горящей квартиры остался мужчина. Спасатели помогли пострадавшему выйти наружу и передали его в руки медиков.
- Мужчину госпитализировали в лечебное учреждение города Вышний Волочек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
В результате пожара огнем повреждена комната на площади 12 кв. метров. Причина возгорания устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU