Автоледи без прав на "Волге" снесла стелу "1 мая" в Тверской области
Авария произошла в Конаковском районе
В Тверской области "Волга" протаранила стелу "1 мая" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП случилось в ночь на 8 сентября на 52-м км автодороги Тверь-Рождественно-1Мая-Ильинское в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель без прав управления транспортным средством на автомобиле "Газ 3110" не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлениеми наехала на стелу "1Мая".
В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU