Автоледи без прав на "Волге" снесла стелу "1 мая" в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-09T09:32:18+03:00

В Тверской области "Волга" протаранила стелу "1 мая" Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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ДТП случилось в ночь на 8 сентября на 52-м км автодороги Тверь-Рождественно-1Мая-Ильинское в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 27-летняя женщина-водитель без прав управления транспортным средством на автомобиле "Газ 3110" не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлениеми наехала на стелу "1Мая".

В результате ДТП водитель и 37-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU