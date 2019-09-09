2019-09-09T09:06:20+03:00
Общество

В Тверской области состоится слет часовых Постов Памяти-2019

Во Ржев приедут команды Центрального федерального округа
Ольга ТРОФИМОВА
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Слет часовых Постов Памяти - 2019 среди команд ЦФО состоится в Городе воинской славы РжевеСлет часовых Постов Памяти - 2019 среди команд ЦФО состоится в Городе воинской славы РжевеФото: Альберт БОЙКОВ
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Слет часовых Постов Памяти - 2019 среди команд ЦФО состоится с 10 по 12 сентября в городе Ржеве на базе детского оздоровительного лагеря "Зарница".

Его организует правительство Тверской области и администрация города Ржева.

Участников ждут занятия по строевой подготовке, конкурс на знание истории, конкурс "Строя и песни", соревнования по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Каждая команда в формате презентации должна будет рассказать о своей патриотической работе.

Ребятам проведут экскурсию по Городу воинской славы Ржеву, покажут воинскую часть и краеведческий музей, где расположена диорама, посвященная Ржевской битве.

По мнению губернатора Игоря Рудени, сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии. И наша общая задача – вырастить ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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