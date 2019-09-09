Два района Твери в понедельник останутся без света

СЕГОДНЯ 08:53 2019-09-09T08:53:09+03:00

Несколько домов останутся без света на несколько часов Фото: архив "КП"

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Утром, 9 сентября, без света останутся несколько домов в Заволжском и Пролетарском районе Твери.

Из-за планово-предупредительных работ МУП "Тверьгорэлектро" на электросетях в городе с 9:00 до 16:00 обесточат ул. Маршала Василевского, д. 8-22; ул. Садовая, д. 10.

С 13:30 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Спартака, д. 32, 20-38; ул. 1-я Пески , д. 1/19-43, 2-44; ул. 4-я Пески , д. 5; пер. 2-й Пески, д. 1-7, 2-8.

В течение недели электричество будут отключать еще несколько раз. Работы будут проводиться во всех районах Твери.

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ:

10 сентября

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Хромова, д. 23, 23 корп. 1, 23 корп. 2.

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Маршала Василевского, д. 8-22; ул. Садовая, д. 10.

11 сентября

С 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Хрустальная, д. 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 2 корп. 4, 2 корп.5, 2 корп. 6, 4; ул. Благоева, д. 74, 76, 76 корп. 1.

12 сентября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Маршала Василевского, д. 8-22; ул. Садовая, д. 10.

13 сентября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Маршала Василевского, д. 8-22; ул. Садовая, д. 10.

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:

12 сентября

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Лермонтова, д. 43-67, 38-54; пер. Волоколамский, д. 27; ул. Новошоссейная, д. 2-6, 1а-5; ул. 2-я Куклиновка, д. 13, 24, 24а; шоссе Волоколамское, д. 8, 15/63-41.

13 сентября

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Солнечная, д. 1-33/1, 2-34; пр-д 3-й Полевой, д. 7, 4-8; ул. Мамулинская, д. 20-26, 29-41; пер. Княжнин, д. 1-7; ул. Освобождения, д. 1-41, 2-6, 22-38, 83, 89.

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ:

12 сентября

С 9:30 до 13:00 и с 13:30 до 17:00 по адресам: ул. 15 лет Октября, д. 7; ул. Гвардейская, д. 12/8, 14, 16.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

10 сентября

С 13:00 до 14:00 по адресам: ул. В. Новгорода, д. 11, 13, 15, 17, 14-22, 9; Студенческий пер., д. 25/41, 31, 33, 42; ул. Советская, д. 15.

11 сентября

С 9:00 до 16:00 по адресам: Волоколамский пр-т, д. 6, 8.

С 13:30 до 16:00 по адресам: Беляковский пер., д. 1, 12; ул. Троицкая, д. 49.

ИСТОЧНИК KP.RU