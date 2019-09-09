2019-09-09T08:43:14+03:00
Происшествия

В Тверской области грабитель избил мужчину и отнял у него мобильный телефон

Инцидент произошел в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
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Грабителя задержали в кратчайшие срокиГрабителя задержали в кратчайшие срокиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С заявлением о грабеже в полицию обратился 33-летний житель Осташкова. Мужчина рассказал, что вечером, на улице Тимофеевская разговаривал по телефону, когда на него напал неизвестный мужчина. Грабитель несколько раз ударил пострадавшего, забрал телефон стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся.

Мужчина хорошо запомнил нападавшего и смог его описать. По ориентировке его задержал патрульный экипаж МО МВД России "Осташковский". Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 35-летний житель Осташковского района.

Фигурант дал признательные показания. За грабеж ему грозит до семи лет лишения свободы. Потерпевшему назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень вреда, причиненного здоровью. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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