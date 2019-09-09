2019-09-09T08:30:14+03:00
Происшествия

Ночью на пожаре в Тверской области погибли мужчина и женщина

ЧП произошло в Весьегонском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Два человека погибли во время ночного пожара в Тверской области Фото: архив "КП"Два человека погибли во время ночного пожара в Тверской области Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Елейцино в Весьегонском районе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 00.24 ночи 9 сентября.

По прибытии на место первого пожарного расчета было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Горящее строение соседним домам не угрожало.

Спасатели тушили пожар чуть меньше двух часов.

Ближе к утру в сгоревшем доме были обнаружены трупы 67-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Причины возгорания выясняются. Пожар тушили одиннадцать человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24