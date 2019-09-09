Ночью на пожаре в Тверской области погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-09T08:30:14+03:00

Два человека погибли во время ночного пожара в Тверской области Фото: архив "КП"

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Сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Елейцино в Весьегонском районе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 00.24 ночи 9 сентября.

По прибытии на место первого пожарного расчета было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном деревянном доме. Горящее строение соседним домам не угрожало.

Спасатели тушили пожар чуть меньше двух часов.

Ближе к утру в сгоревшем доме были обнаружены трупы 67-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Причины возгорания выясняются. Пожар тушили одиннадцать человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU