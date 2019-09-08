2019-09-08T18:27:14+03:00
Туризм

В Калязине будут кормить в честь победы над войсками Лжедмитрия II

Фестиваль походной кухни соберёт всех желающих
Олег ХАДАЕВ
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В Калязине будет и зрелище, и хлебВ Калязине будет и зрелище, и хлебФото: Дмитрий МИТИН
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14 сентября 2019 года в Калязинском районе Тверской области пройдет фестиваль походной кухни, приуроченный к победе войск воеводы Скопина-Шуйского над отрядами литовского князя Яна Сапеги в 1609 году.

410 лет назад Сапега решил помочь самозванцу Лжедмитрию II, известному так же, как Тушинский Вор, овладеть московским престолом под видом сына Ивана Грозного Дмитрия.

После успешных битв под Торопцем, Торжком и Тверью, решающее сражение произошло под Калязиным. Результатом битвы стал не только разгром польско-литовских войск, но и освобождение крепости Белой (ныне город Белый), Старицы и Ржева. А так же у Скопина-Шуйского появились силы на поход к Москве.

В честь этого события гости кулинарного фестиваля смогут отведать калязинской солянки, копчёной рыбы по-калязински, станут свидетелями конкурса на лучшее блюдо походной кухни.

Так же гости праздника увидят реконструкцию битвы, известной в истории, как битва-на-Жабне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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