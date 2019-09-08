Известному гинекологу Твери подарили торт в виде матки с яичниками

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-08T12:04:44+03:00

Врач отнеслась к подарку на день рождения с юмором

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На днях у известного тверского гинеколога Татьяны Казаишвили был день рождения. Ресторан, гости, поздравления, огромный торт кремового цвета в несколько ярусов, венчал который, в обрамлении цветов, макет матки с яичниками.

Дизайн, согласитесь, довольно смелый. Мы позвонили Татьяне Николаевне, поздравили с прошедшим торжеством и поинтересовались: как она отнеслась к такому торту. Оказалось - с юмором.

- Торт был бомба! Я не удивлена, потому что боялась, что будет хуже. Ну что ещё можно подарить гинекологу с тридцатилетним стажем?! - рассмеялась Татьяна Казаишвили.

А торт этот испекла в подарок коллега-гинеколог, она сейчас в декретном отпуске по уходу за третьим ребёнком, вот и увлеклась изготовлением тортов. Сначала пекла для семьи, а потом и для коллег.

Остаётся добавить, что Татьяна Казаишвили не только известный в Твери практикующий гинеколог, и главврач сети профильных коммерческих клиник, но и, в недалеком прошлом, известный тверской политик, депутат тверской городской думы, фигурант и осуждённая в рамках громкого уголовного дела о взятках среди депутатов при передачи Водоканала в частные руки. Но это дела минувшие.

ИСТОЧНИК KP.RU