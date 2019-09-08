Из предпенсионеров в Тверской области делают кадровиков и горничных
503 жителя Тверской области предпенсионного возраста преступили к обучению новым специальностям. Ещё 484 почти пенсионера занялись повышением квалификации.
Всё это делается в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
- В Тверской области обучение по программе, в рамках национального проекта, уже завершили более 300 человек предпенсионного возраста. Из них 86% обеспечены новой работой или продолжили трудовую деятельность на прежнем месте, - сообщает пресс-служба правительства региона.
Почти пенсионеров учат быть компьютерными специалистами, кадровиками, бухгалтерами, делопроизводителями, специалистами по охране труда, сметчиками, водителями, горничными, кладовщиками и т. д.
Право на бесплатное обучение в рамках проекта «Старшее поколение» имеют жители региона в течение пяти лет до наступления пенсии.
ИСТОЧНИК KP.RU