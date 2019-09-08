2019-09-08T10:49:49+03:00
Спорт

Пожарный из Тверской области стал лучшим в России

Он ловчее всех умеет тушить лес
Олег ХАДАЕВ
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Евгений Анисенков. Фото: ПТОЕвгений Анисенков. Фото: ПТО
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На V Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный – 2019» победителем признан сотрудник Осташковского филиала Лесозащитного противопожарного центра – Тверьлес Евгений Анисенков.

Такого результата ранее лесным пожарным из Верхневолжья добиваться не удавалось. Правда, два года подряд наши брандмейстеры брали серебро.

Чтобы стать участников всероссийских состязаний, Анисенков победил в региональном этапе. Это стало путёвкой в Московскую область, на соревнования, которые организовало Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральной Авиалесоохраны.

Умение тушить лесные пожары, для Тверской области навык важный.

- Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. Необходимо рационально относиться к нашему природному богатству, – убеждён губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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