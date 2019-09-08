Пожарный из Тверской области стал лучшим в России
На V Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный – 2019» победителем признан сотрудник Осташковского филиала Лесозащитного противопожарного центра – Тверьлес Евгений Анисенков.
Такого результата ранее лесным пожарным из Верхневолжья добиваться не удавалось. Правда, два года подряд наши брандмейстеры брали серебро.
Чтобы стать участников всероссийских состязаний, Анисенков победил в региональном этапе. Это стало путёвкой в Московскую область, на соревнования, которые организовало Федеральное агентство лесного хозяйства и Федеральной Авиалесоохраны.
Умение тушить лесные пожары, для Тверской области навык важный.
- Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. Необходимо рационально относиться к нашему природному богатству, – убеждён губернатор Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU