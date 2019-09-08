Автомобиль полиции из-за столкновения опрокинулся в центре Твери

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-08T10:15:43+03:00

Пользователи соцсети уверяют, что виноваты оба водителя

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Столкновение УАЗа патрульно-постовой службы полиции (ППС) и легковушки произошло 8 сентября ночью в Твери, на пересечении Тверского проспекта с улицей Советская.

По словам очевидцев, УАЗ шёл с проблесковыми маячками, а легковушка выезжала на перекрёсток на зелёный свет.

В результате ДТП УАЗ лёг на бок, а легковушку отбросило к ограждению.

В аварии пострадало трое – двое полицейских и водитель легковушки.

Кто виноват, в этом будут разбираться специалисты, а очевидцы в группе VK «Подслушано у водителей. Тверь» уже сейчас пишут, что виноваты оба водителя.

Легковушку сбросило с перекрёстка. Фото: VK/«Подслушано у водителей. Тверь»

ИСТОЧНИК KP.RU