Автомобиль полиции из-за столкновения опрокинулся в центре Твери
Столкновение УАЗа патрульно-постовой службы полиции (ППС) и легковушки произошло 8 сентября ночью в Твери, на пересечении Тверского проспекта с улицей Советская.
По словам очевидцев, УАЗ шёл с проблесковыми маячками, а легковушка выезжала на перекрёсток на зелёный свет.
В результате ДТП УАЗ лёг на бок, а легковушку отбросило к ограждению.
В аварии пострадало трое – двое полицейских и водитель легковушки.
Кто виноват, в этом будут разбираться специалисты, а очевидцы в группе VK «Подслушано у водителей. Тверь» уже сейчас пишут, что виноваты оба водителя.
Легковушку сбросило с перекрёстка. Фото: VK/«Подслушано у водителей. Тверь»
ИСТОЧНИК KP.RU