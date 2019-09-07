2019-09-07T18:55:23+03:00
Происшествия

Третий день в Твери ищут кареглазого поседевшего мужчину

На руке у него часы с компасом
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Виноградов Виктор Иванович.Виноградов Виктор Иванович.
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 сентября, на сайте Тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда «СОВА» появилось сообщение о пропаже три дня назад в районе одиннадцати часов Виноградова Виктора Ивановича.

Он вышел из дома 22 на бульваре Гусева Твери и больше никто его не видел. У Виктора Виноградова карие глаза, седые волосы и часы с компасом на руке.

Одет он в полосатую светлую рубашку с коротким рукавом, тёмно-синие спортивные брюки и светлую ветровку. На ногах у Виноградова резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о безвестно пропавшем, звоните в полицию по телефону 112.

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24