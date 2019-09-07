Третий день в Твери ищут кареглазого поседевшего мужчину

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-07T18:55:23+03:00

На руке у него часы с компасом

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Сегодня, 7 сентября, на сайте Тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда «СОВА» появилось сообщение о пропаже три дня назад в районе одиннадцати часов Виноградова Виктора Ивановича.

Он вышел из дома 22 на бульваре Гусева Твери и больше никто его не видел. У Виктора Виноградова карие глаза, седые волосы и часы с компасом на руке.

Одет он в полосатую светлую рубашку с коротким рукавом, тёмно-синие спортивные брюки и светлую ветровку. На ногах у Виноградова резиновые сапоги.

Если вам что-то известно о безвестно пропавшем, звоните в полицию по телефону 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU