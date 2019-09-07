В Тверь прилетел самый большой в мире самолёт

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-07T15:14:36+03:00

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В Твери приземлился свертяжёлый транспортный самолёт АН-24-100 «Руслан».

Он прилетел из Ульяновска, где специалисты оценивали его техническое состояние и проводили плановый ремонт, для того, что этот легендарный самолёт вновь мог достойно летать.

Как сообщают специалисты АО «Авиастар-СП», компании, которая занимается ремонтом и испытаниями «Русланов», у самолёта установлен ресурс конструкции в 45 календарных лет, или 50 000 летных часов и 10 000 полетов.

Модернизация самолёта предусматривает обновление фюзеляжа и крыла, замену навигационной системы, шасси, авионики, некоторых бортовых блоков, увеличение грузоподъёмности.

«Руслан» способен переносить груз весом до 120 тонн на расстояние свыше 5000 километров.

В Твери самолет будет базироваться на аэродроме 12-й Мгинской дивизии «Мигалово».

ИСТОЧНИК KP.RU