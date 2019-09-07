В Твери прошло посвящение в суворовцы
7 сентября в Твери на площади Победы у обелиска прошло посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского суворовского военного училища.
После того, как юные воспитанники выстроились по ранжиру, состоялся проход знамённой группы училища, с выносом государственного флага России и боевого знамени Тверского СВУ.
Затем прозвучала торжественная клятва суворовца с троекратным «Клянусь!», произнесённым воспитанниками, которые с этого момента стали суворовцами.
Всем новым суворовцам были вручены удостоверения, ознаменовавшие начало новой, ещё не совсем военной, но уже совсем не гражданской жизни.
А затем начались официальные речи гостей и объятия родных.
ИСТОЧНИК KP.RU