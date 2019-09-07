В Твери прошло посвящение в суворовцы

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-07T14:22:09+03:00

Для юных суворовцев началась новая жизнь. Фото: Виктория ТУШКОВА

Для воспитанников началась новая жизнь

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7 сентября в Твери на площади Победы у обелиска прошло посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского суворовского военного училища.

После того, как юные воспитанники выстроились по ранжиру, состоялся проход знамённой группы училища, с выносом государственного флага России и боевого знамени Тверского СВУ.

Затем прозвучала торжественная клятва суворовца с троекратным «Клянусь!», произнесённым воспитанниками, которые с этого момента стали суворовцами.

Всем новым суворовцам были вручены удостоверения, ознаменовавшие начало новой, ещё не совсем военной, но уже совсем не гражданской жизни.

А затем начались официальные речи гостей и объятия родных.

Посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского СВУ.Фото: Виктория ТУШКОВА

Посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского СВУ.Фото: Виктория ТУШКОВА

Посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского СВУ.Фото: Виктория ТУШКОВА

Посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского СВУ.Фото: Виктория ТУШКОВА

Посвящение в суворовцы юных воспитанников Тверского СВУ.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU