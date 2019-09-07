В Вышнем Волочке задержан угонщик велосипеда
Преступление раскрыто по горячим следам
Грабители всё чаще стали покушаться на велосипеды.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Утром в дежурную часть вышневолоцкой полиции обратился расстроенный мужчина с заявлением о краже у него велосипеда.
Своё педальное средство передвижения пострадавший оставил на ночь в подъезде, а утром «велика» на месте не оказалось.
Полицейские оперативно проверили места возможного сбыта краденного и по описаниям обнаружили пропажу.
Удалось задержать и угонщика. Им оказался 30-летний безработный житель Вышнего Волочка. Если в суде его признают виновным, то он отправится туда, где его свобода будет значительно ограничена.
Впрочем, гражданину это не в новинку, мужчина ранее уже отбывал срок.
ИСТОЧНИК KP.RU