В Вышнем Волочке задержан угонщик велосипеда

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-07T12:05:18+03:00

Грабители всё чаще стали покушаться на велосипеды. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

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Утром в дежурную часть вышневолоцкой полиции обратился расстроенный мужчина с заявлением о краже у него велосипеда.

Своё педальное средство передвижения пострадавший оставил на ночь в подъезде, а утром «велика» на месте не оказалось.

Полицейские оперативно проверили места возможного сбыта краденного и по описаниям обнаружили пропажу.

Удалось задержать и угонщика. Им оказался 30-летний безработный житель Вышнего Волочка. Если в суде его признают виновным, то он отправится туда, где его свобода будет значительно ограничена.

Впрочем, гражданину это не в новинку, мужчина ранее уже отбывал срок.

ИСТОЧНИК KP.RU