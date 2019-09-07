Водитель Лады погиб от столкновения с Пежо в Тверской области
ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия»
Трагедия произошла ранним утром. Фото: ГИБДД
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Ранним утром 7 сентября, на трассе М-9 «Балтия», в трёх километрах в сторону Москвы от поворота на Оленино, произошла дорожная трагедия – в ДТП погиб водитель.
По предварительной информации, ранним утром в лёгком тумане, 64-летний водитель Лады Гранда с пассажирами двигался следом за Пежо, которым управлял 48-летний водитель.
В какой-то момент, по неизвестной причине, Лада догнала Пежо и совершила столкновение. Итог плачевный – водитель Лады погиб на месте. Его пассажиры получили различные ранения.
Лада вылетела с дороги. Фото:ГИБДД
Пежо остался на дороге. Фото: ГИБДД
ИСТОЧНИК KP.RU