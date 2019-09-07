2019-09-07T11:31:52+03:00
Происшествия

Водитель Лады погиб от столкновения с Пежо в Тверской области

ДТП произошло на трассе М-9 «Балтия»
Олег ХАДАЕВ
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Трагедия произошла ранним утром. Фото: ГИБДДТрагедия произошла ранним утром. Фото: ГИБДД
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Ранним утром 7 сентября, на трассе М-9 «Балтия», в трёх километрах в сторону Москвы от поворота на Оленино, произошла дорожная трагедия – в ДТП погиб водитель.

По предварительной информации, ранним утром в лёгком тумане, 64-летний водитель Лады Гранда с пассажирами двигался следом за Пежо, которым управлял 48-летний водитель.

В какой-то момент, по неизвестной причине, Лада догнала Пежо и совершила столкновение. Итог плачевный – водитель Лады погиб на месте. Его пассажиры получили различные ранения.

Лада вылетела с дороги. Фото:ГИБДД

Лада вылетела с дороги. Фото:ГИБДД

Пежо остался на дороге. Фото: ГИБДД

Пежо остался на дороге. Фото: ГИБДД

ИСТОЧНИК KP.RU

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