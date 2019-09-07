Динамовцы из Твери выиграли первую игру нового сезона
Минувшим вечером, 6 сентября, в Ростове-на Дону, в Айс Арене, хоккейный клуб «Динамо» (Тверь) встречался с дебютантом Высшей хоккейной лиги командой «Ростов».
В этой игре было всё – и острые атаки, и жёсткая борьба, ничейный результат в основное время (1:1), безрезультатный овертайм 3 на 3 и серия буллитов.
И буллиты были непростыми. После пяти бросков с каждой стороны, счёт так и остался ничейным. Но всё же удача была на стороне хоккеистов из Твери.
Итоговый счёт игры 1:2 в пользу «Динамо» (Тверь).
Увы, на такой захватывающей игре, согласно итоговому протоколу, присутствовало всего 340 зрителей.
Следующая встреча состоится завтра, 8 сентября, в Воронеже, с опытным хоккейным клубом «Буран».
ИСТОЧНИК KP.RU