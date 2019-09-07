Заросшие деревьями поля в Тверской области передадут лесному фонду

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-07T08:34:35+03:00

Теперь здесь комбайны не пройдут. Фото: Ольга ЕФРЕМОВА

Они стали непригодными для нужд сельского хозяйства

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Непригодными для сельского хозяйства признаны три участка когда-то плодородной земли в Тверской области. Решение об этом принято на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, под руководством губернатора Игоря Рудени.

Участки, общей площадью 1060 гектаров или 1485 футбольных полей, расположены в трёх районах региона – Вышневолоцком, Спировском и Андреапольском.

Поскольку пользователи не смогли обеспечить сохранность земель и, соответственно, выращивание сельхозкультур, теперь забота о территории – дело лесничих.

ИСТОЧНИК KP.RU