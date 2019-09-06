В воскресенье в Твери будут расписывать пряники и пить вкусный чай с угощением
В воскресенье, 8 сентября, в Музее тверского быта состоится интерактивное занятие, посвящённое пряникам.
Сотрудники музея расскажут юным посетителям всё самое интересное об этом лакомстве. "Гости музея узнают об истории и развитии пряничного дела, традициях изготовления лакомства, интересных нюансах рецептуры и многом другом", сообщают организаторы.
Но самое интересное ждёт всех после: участники мастер-класса распишут изготовленные по уникальному рецепту пряники в форме карандашей. Здесь можно будет проявить всю свою фантазию.
Завершится занятие чаепитием с самоваром и... вкусными пряниками!
Предварительно необходимо записаться: +7 (4822) 52-84-04. На занятие ждут гостей от 4-х лет.
ИСТОЧНИК KP.RU