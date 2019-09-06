Две иномарки не поделили перекресток в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 20:17 2019-09-06T20:17:38+03:00

Две иномарки столкнулись в Заволжском районе Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла вечером 6 сентября на набережной Афанасия Никитина в районе дома №142 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, при повороте налево водитель автомобиля "Мазда" не предоставил преимущество автомобилю "Фольксваген", который ехал прямо во встречном направлении.

Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля "Мазда". Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU