Две иномарки не поделили перекресток в Заволжском районе Твери
Один человек пострадал
Две иномарки столкнулись в Заволжском районе Твери Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером 6 сентября на набережной Афанасия Никитина в районе дома №142 в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, при повороте налево водитель автомобиля "Мазда" не предоставил преимущество автомобилю "Фольксваген", который ехал прямо во встречном направлении.
Признаков алкогольного опьянения у водителей не выявлено. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля "Мазда". Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU