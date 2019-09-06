В Тверской области насмерть сбили пешехода
Предположительно, мужчина был пьян
В Тверской области насмерть сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 6 сентября на 7-м км автодороги Андреаполь-Пено-Хитино в Западнодвинском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 46-летний водитель на автомобиле "Тойота" наехал на пешехода вне зоны действия пешеходного перехода.
Пострадавший - взрослый мужчина - предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и умер на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU