Узнать всё о своих пенсиях и маткапитале можно по телефонам горячих линий в Тверской области
Территориальные органы Пенсионного фонда Тверской области есть в каждом районе региона. В каждом из них работают телефоны горячих линий. Как сообщают в фонде, по данным номерам можно получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию ПФР.
Тверь (4822) 45-20-80
Бежецкий район (48231) 5-01-40
Лесной район (48271) 2-11-25
Максатихинский район (48253) 2-10-97
Сонковский район (48246) 2-18-51
Бологовский район (48238) 2-39-96
Весьегонский район (48264) 2- 16-66
Краснохолмский район (48237) 2-35-91
Молоковский район (48275) 2-10-48
Сандовскиф район (48272) 2-12-32
Вышневолоцкий район (48233) 5-32-89
Спировский район (48276) 2-16-85
Фировский район (48239) 3-17-38
Зубцовский район (48262) 2-14-96
Кашинский городской округ (48234) 2-00-32
Калязинский район (48249) 2-17-50
Кесовогорский район (48274) 2-16-99
Кимрский район (48236) 3-64 - 83
Конаковский район (48242) 3-04-14
Нелидовский район (48266) 5-10-58
Бельский район (48250) 2-22-71
Жарковский район (48273) 2-10-14
Осташковский район (48235) 5-19-70
Пеновский район (48230) 2-34-17
Селижаровский район (48269) 2-52-76
Рамешковский район (48244) 2-27-30
Ржевский район (48232) 2-04-50
Оленинский район (48258) 2-17-41
Старицкий район (48263) 2-36-52
Торжокский район (48251) 9-89-19
Кувшиновский район (48257) 4-50-50
Лихославльский район (4826) 3-71-03
Торопецкий район (48268) 2-12-98
Андреапольский район (48267) 3-40-33
Западнодвинский район (48265) 2-33-89
Удомельский городской округ (48255) 5-50-59
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