Узнать всё о своих пенсиях и маткапитале можно по телефонам горячих линий в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:28 2019-09-06T19:32:40+03:00

Узнать всё о своих пенсиях и маткапитале можно по телефонам горячих линий. Фото: Ольга Крыльцова

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Территориальные органы Пенсионного фонда Тверской области есть в каждом районе региона. В каждом из них работают телефоны горячих линий. Как сообщают в фонде, по данным номерам можно получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию ПФР.

Тверь (4822) 45-20-80

Бежецкий район (48231) 5-01-40

Лесной район (48271) 2-11-25

Максатихинский район (48253) 2-10-97

Сонковский район (48246) 2-18-51

Бологовский район (48238) 2-39-96

Весьегонский район (48264) 2- 16-66

Краснохолмский район (48237) 2-35-91

Молоковский район (48275) 2-10-48

Сандовскиф район (48272) 2-12-32

Вышневолоцкий район (48233) 5-32-89

Спировский район (48276) 2-16-85

Фировский район (48239) 3-17-38

Зубцовский район (48262) 2-14-96

Кашинский городской округ (48234) 2-00-32

Калязинский район (48249) 2-17-50

Кесовогорский район (48274) 2-16-99

Кимрский район (48236) 3-64 - 83

Конаковский район (48242) 3-04-14

Нелидовский район (48266) 5-10-58

Бельский район (48250) 2-22-71

Жарковский район (48273) 2-10-14

Осташковский район (48235) 5-19-70

Пеновский район (48230) 2-34-17

Селижаровский район (48269) 2-52-76

Рамешковский район (48244) 2-27-30

Ржевский район (48232) 2-04-50

Оленинский район (48258) 2-17-41

Старицкий район (48263) 2-36-52

Торжокский район (48251) 9-89-19

Кувшиновский район (48257) 4-50-50

Лихославльский район (4826) 3-71-03

Торопецкий район (48268) 2-12-98

Андреапольский район (48267) 3-40-33

Западнодвинский район (48265) 2-33-89

Удомельский городской округ (48255) 5-50-59

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