Тверской молодёжный театр подготовил совместное выступление со школьниками-музыкантами из Германии

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-06T19:10:45+03:00

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«Музыка ради мира» - это совместный российско-германский молодёжный проект, объединивший более 70 школьников, а также 20 педагогов и специалистов из России и Германии.

Над проектом работали участники немецкого музыкального ансамбля LMG при гимназии имени Лизы Майтнер в городе Гренцах-Вилен и тверского молодёжного коллектива театра «Премьер» при гимназии № 12.

Подготовку к совместному выступлению школьники начали ещё в ноябре прошлого года.

"Общению детей не помешал ни языковой барьер, ни расстояния. Кто-то знал оба языка, кому-то помогали новые технологии. В итоге ребята смогли увидеть, как много общего между ними", рассказала замглавы администрации Твери Людмила Хоменко.

Премьера совместного выступления состоялась в среду, 4 сентября, в Твери. В планах - выступление в Москве и ответный визит тверских артистов в Гренцах-Вилен. Со стороны немецкой делегации также планируется поддерживать дружеские отношения между городами в дальнейшем, сообщили в администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU