По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован участок дороги в Фировском районе

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-06T16:40:48+03:00

Дорогу в Фировском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

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Проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения провела прокуратуры Фировского района.

Надзорным органом выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия на отдельных участках автомобильной дороги второго класса Большое Эскино – Трестино – Жданово.

Дефекты асфальтобетонного покрытия создавали опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

- По итогам проверки прокуратурой района в адрес директора ООО "Фировское ДРСУ" внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU