По настоянию прокуратуры в Тверской области отремонтирован участок дороги в Фировском районе
Проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения провела прокуратуры Фировского района.
Надзорным органом выявлены повреждения асфальтобетонного покрытия на отдельных участках автомобильной дороги второго класса Большое Эскино – Трестино – Жданово.
Дефекты асфальтобетонного покрытия создавали опасность возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
- По итогам проверки прокуратурой района в адрес директора ООО "Фировское ДРСУ" внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в областной прокуратуре.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU