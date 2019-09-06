2019-09-06T16:34:00+03:00
Общество

В Тверской области карьер по добыче песка разрабатывали с нарушением земельного кодекса

Собственнику земли грозит штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области нашли несанкционированный карьер по добыче песка Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской областиВ Тверской области нашли несанкционированный карьер по добыче песка Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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Несанкционированный карьер по добыче песка площадью 8,7 га обнаружил инспектор отдела земельного надзора при осмотре сельскохозяйственных угодий в районе деревни Крючково Крючковского сельского поселения Тверской области.

Рядом с карьером на 3 га находятся отвалы снятого и перемещенного плодородного слоя почвы. Оставшаяся часть сельхозугодий заросла деревьями, кустами и сорняками.

Отобранные пробы показали, что уровень плодородности почвы значительно снижен.

В связи с этим нарушителю земельного законодательства выдано предписание, обязывающее привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, также он вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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