В Тверской области карьер по добыче песка разрабатывали с нарушением земельного кодекса
Несанкционированный карьер по добыче песка площадью 8,7 га обнаружил инспектор отдела земельного надзора при осмотре сельскохозяйственных угодий в районе деревни Крючково Крючковского сельского поселения Тверской области.
Рядом с карьером на 3 га находятся отвалы снятого и перемещенного плодородного слоя почвы. Оставшаяся часть сельхозугодий заросла деревьями, кустами и сорняками.
Отобранные пробы показали, что уровень плодородности почвы значительно снижен.
В связи с этим нарушителю земельного законодательства выдано предписание, обязывающее привести земли в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, также он вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола.
ИСТОЧНИК KP.RU