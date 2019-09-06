2019-09-06T16:26:37+03:00
Звезды

На фестивале походной кухни в Тверской области будут дегустировать копченую рыбу и плести сети

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Будет вкусно! Фото: из архива фестиваляБудет вкусно! Фото: из архива фестиваля
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14 сентября в Калязине Тверской области пройдет фестиваль походной кухни.

Однако только на угощениях всё не будет строиться. Помимо дегустации блюд зрителям будут представлены реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени, кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, а также ежегодный Фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство».

А на отдельной площадке будет работать сельскохозяйственная ярмарка урожая 2019 года.

Вход свободный.

Программа фестиваля

Главная сцена

12.00 - 12.10 - Торжественное открытие фестиваля

12.10 - 14.00 - Фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство»

13.00 - 14.00 - Приготовление Калязинской солянки. Дегустация

13.00 - 14.00 - Мастер-класс по копчению калязинской рыбки. Дегустация

14.00 - 15.00 - Реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени

Площадка активности

13.00 - 16.00 - Стрельба из лука, метание ядра, поднимание гири, показательные выступления по спортивной борьбе, мастер-класс по самообороне.

12.00 - 16.00 - Ярмарка урожая. Презентация продукции поселений Калязинского района.

12.00 - 16.00 - Работа предприятий общественного питания. Дегустация и продажа. Конкурс на лучшее блюдо походной кухни.

12.00 - 16.00 - Работа передвижной выставки проекта «По пути времени». Краеведческая викторина (Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского )

12.00 - 16.00 - Улица мастеров: мастер-класс «Калязинское кружево», мастер-класс «Тканные пояса», мастер-класс «Глиняная рыбка», мастер-класс «Плетение рыболовных сетей», мастер-класс «Кораблики» (оригами)

12.00 - 16.00 - Ярмарка сувенирной продукции и изделий народных промыслов и ремесел

12.00 - 16.00 - Детская площадка. Аттракционы.

12.00 - 16.00 - Работа информационного шатра. Проведение экскурсий для жителей города и самостоятельных туристов «Страницы истории».

13.00 - 14.00 - Экскурсионная программа на катере «Город под водой»

ИСТОЧНИК KP.RU

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