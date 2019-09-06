На фестивале походной кухни в Тверской области будут дегустировать копченую рыбу и плести сети
14 сентября в Калязине Тверской области пройдет фестиваль походной кухни.
Однако только на угощениях всё не будет строиться. Помимо дегустации блюд зрителям будут представлены реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени, кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, а также ежегодный Фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство».
А на отдельной площадке будет работать сельскохозяйственная ярмарка урожая 2019 года.
Вход свободный.
Программа фестиваля
Главная сцена
12.00 - 12.10 - Торжественное открытие фестиваля
12.10 - 14.00 - Фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство»
13.00 - 14.00 - Приготовление Калязинской солянки. Дегустация
13.00 - 14.00 - Мастер-класс по копчению калязинской рыбки. Дегустация
14.00 - 15.00 - Реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени
Площадка активности
13.00 - 16.00 - Стрельба из лука, метание ядра, поднимание гири, показательные выступления по спортивной борьбе, мастер-класс по самообороне.
12.00 - 16.00 - Ярмарка урожая. Презентация продукции поселений Калязинского района.
12.00 - 16.00 - Работа предприятий общественного питания. Дегустация и продажа. Конкурс на лучшее блюдо походной кухни.
12.00 - 16.00 - Работа передвижной выставки проекта «По пути времени». Краеведческая викторина (Калязинский краеведческий музей им. И.Ф. Никольского )
12.00 - 16.00 - Улица мастеров: мастер-класс «Калязинское кружево», мастер-класс «Тканные пояса», мастер-класс «Глиняная рыбка», мастер-класс «Плетение рыболовных сетей», мастер-класс «Кораблики» (оригами)
12.00 - 16.00 - Ярмарка сувенирной продукции и изделий народных промыслов и ремесел
12.00 - 16.00 - Детская площадка. Аттракционы.
12.00 - 16.00 - Работа информационного шатра. Проведение экскурсий для жителей города и самостоятельных туристов «Страницы истории».
13.00 - 14.00 - Экскурсионная программа на катере «Город под водой»
ИСТОЧНИК KP.RU