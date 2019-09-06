В выходные госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Тверской области
В период с 6 по 8 сентября на территории Верхневолжья будет проходить профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".
Рейд госавтоинспекторы проведут в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.
УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.
Информацию - государственный номер, местонахождение, направление движения - можно предать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU