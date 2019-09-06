В выходные госавтоинспекторы будут ловить пьяных водителей на дорогах Тверской области

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-06T16:17:45+03:00

На дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В период с 6 по 8 сентября на территории Верхневолжья будет проходить профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Рейд госавтоинспекторы проведут в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения.

УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию - государственный номер, местонахождение, направление движения - можно предать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU