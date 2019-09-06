2019-09-06T15:58:38+03:00
Общество

В ближайшие два года в Тверской области появятся семь новых филиалов МФЦ

В настоящее время в регионе действует 33 центра
Ольга ТРОФИМОВА
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К 2021 году в Тверской области откроют семь новых филиалов МФЦК 2021 году в Тверской области откроют семь новых филиалов МФЦФото: Олег УКЛАДОВ
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О том, что в Тверской области до 2021 года планируется открыть семь новых филиалов МФЦ, стало известно после заседания правительства региона, которое состоялось 6 сентября.

В настоящее время в регионе действует 33 центра. Получение услуг через МФЦ доступно более чем 90% жителей всех муниципальных образований Верхневолжья.

В планах на ближайшие два года - открыть филиалы в Красном Холме, Молоково, Сонково, Пено, Белом, Фирово, Лесном. Также новые филиалы МФЦ предполагается открыть в Твери и Торжке.

- Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным для каждого жителя Тверской области, - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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