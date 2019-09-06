2019-09-06T14:04:32+03:00
Общество

Приют для бездомных собак в Твери начнут строить к концу года

Зоозащитники, депутаты и чиновники собрались за "круглым столом", чтобы обсудить проблему отлова и размещения животных
Ольга ТРОФИМОВА
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Приют для бездомных собак планируют строить в 2019 годуПриют для бездомных собак планируют строить в 2019 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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4 сентября в Госветинспекции Тверской области состоялся "круглый стол" с участием чиновников, зоозащитников, депутатов. На повестке дня стоял вопрос отлова безнадзорных животных и возможное строительство приюта для собак в Твери.

Во встрече приняли участие член совета Ассоциации "Благополучие животных", эксперт при Комитете по экологии Госдумы Анна Фельдман и член совета Ассоциации, зампредседателя рабочей группы по общественному контролю за работой с безнадзорными животными Общественной палаты Москвы Елена Иванова.

Как сообщает ТИА, обсуждение вопроса получилось жарким. Эксперты высказывали разные варианты и делились успешным опытом других регионов.

В итоге собравшиеся пришли к однозначному выводу, что приют Твери нужен. Строительство обещают начать в ближайшее время и, не исключено, что к концу 2019 года первая очередь будет сдана.

Приют будет муниципальным и расположится в Больших Перемерках на территории в 2000 квадратных метров. Отловом животных займутся сотрудники МБУ "Зеленстрой", они же будут ухаживать за животными в приюте.

Рекомендации по отлову и организации приютов в Тверской области должны быть готовы до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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