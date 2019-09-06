2019-09-06T13:43:15+03:00
Происшествия

Житель Тверской области расплачивался в магазине найденной картой

Мужчине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина совершал покупки на чужую картуМужчина совершал покупки на чужую картуФото: Анастасия ОСИПОВА
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С заявлением о пропаже банковской карты в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратилась 19-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что с ее карты незаконно списали 4000 рублей.

Полицейским стало известно, что карту девушка потеряла на улице. Вероятно этим и воспользовались злоумышленники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. 29-летний житель Конаковского района рассказал, что нашел банковскую карту на улице и при помощи бесконтактного способа оплаты совершал покупки в магазинах.

На фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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