2019-09-06T11:18:55+03:00
Общество

В ручей Малица под Тверью сбрасывали стоки из многоэтажки

Ущерб водному объекту составил 700 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Ущерб от сброса сточных вод в ручей Малица оценили в 700 тыс. рублейУщерб от сброса сточных вод в ручей Малица оценили в 700 тыс. рублейФото: Аца КОШТЭ
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Коллективную жалобу в минприроды и экологии Тверской области написали жители Калининского района.

Выехав на место, сотрудники министерства установили факт сброса сточных вод в ручей Малица с локальных очистных сооружений многоквартирного дома в деревне Никола-Малица.

Лабораторные исследования показали, что содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах превысили допустимые нормы. Размер вреда, причиненный водному объекту составил 700 тысяч рублей.

Минприроды Тверской области в отношении собственника локальных очистных сооружений проведено административное расследование, по результатам которого организация и его руководитель признаны виновными и привлечены к административной ответственности. Им назначен штраф в размере 30 000 рублей и 3000 рублей.

Также, в адрес организации направлена претензия о добровольном возмещении вреда причинённого водному объекту. - В настоящее время сброс загрязненных сточных вод в ручей прекращен, - сообщили в пресс-службе минприроды региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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