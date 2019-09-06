Житель Тверской области попался на хранении растительного наркотика

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-06T11:09:02+03:00

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Факт хранения наркотического средства выявили сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Кашинский".

Правоохранителям стало известно, что в одной из квартир города Кашин хозяин хранит наркотики. В ходе обыска у 40-летнего жителя города было изъято 140 грамм вещества. Экспертиза подтвердила, что это наркотик растительного происхождения.

Подозреваемый свою вину признал полностью. По ч. 1 статьи 228 УК РФ ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах был приобретен наркотик.

ИСТОЧНИК KP.RU