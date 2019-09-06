В школе №47 в Твери проходят масштабные учения

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-06T10:51:08+03:00

В Твери проходят масштабные учения по пресечению террористического акта в школе Фото: vk.com/rosgvard_tver

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 сентября, Оперативный штаб Тверской области проводит масштабные учения по пресечению террористического акта в средней образовательной школе № 47 г. Твери, расположенной в поселке Литвинки.

В учениях задействованы все силовые службы города.

В связи с этим граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти и правоохранительных структур в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.

Жителям также напоминают, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД - 32-95-52, МЧС - 39-99-99, код города - 4822.

ИСТОЧНИК KP.RU