В школе №47 в Твери проходят масштабные учения
В пятницу, 6 сентября, Оперативный штаб Тверской области проводит масштабные учения по пресечению террористического акта в средней образовательной школе № 47 г. Твери, расположенной в поселке Литвинки.
В учениях задействованы все силовые службы города.
В связи с этим граждан просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать посильную помощь представителям органов власти и правоохранительных структур в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам.
Жителям также напоминают, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности граждан, их активной гражданской позиции и готовности к взаимодействию с органами правопорядка.
Телефоны доверия в Твери: ФСБ - 77-74-41, МВД - 32-95-52, МЧС - 39-99-99, код города - 4822.
ИСТОЧНИК KP.RU