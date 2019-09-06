В Торжке Тверской области целый микрорайон остался без горячей воды
В Торжокскую межрайонную прокуратуру с жалобой на отсутствие горячей воды обратились местные жители.
Надзорный орган установил, что единственной котельной, обслуживающей многоквартирные дома по Ленинградскому шоссе и ул. Падерина в Торжке, а также социальные учреждения - детский сад № 8, №6 и №15, а также Торжокский детский дом, владеет ОАО "Пожтехника". В связи с проведением ремонта теплотрассы, Общество прекратило пуск горячей воды потребителям. Позже ремонт завершили, но горячую воду так и не дали.
Прокурор с иском обратился в суд с требованием обязать ОАО "Пожтехника" обеспечить подачу тепловой энергии постоянно и восстановить горячее водоснабжение через присоединительную тепловую сеть.
- Указанное исковое заявление находится на рассмотрении, ходатайство о принятии мер обеспечительного характера удовлетворено судом, - сообщили в областной прокуратуре.
В настоящее время горячее водоснабжение микрорайона восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU