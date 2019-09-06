2019-09-06T10:40:37+03:00
Общество

В Торжке Тверской области целый микрорайон остался без горячей воды

Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВА
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В Торжке без горячей воды остались многоквартирные дома, детские сады и детский домВ Торжке без горячей воды остались многоквартирные дома, детские сады и детский домФото: Алексей ФОКИН
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В Торжокскую межрайонную прокуратуру с жалобой на отсутствие горячей воды обратились местные жители.

Надзорный орган установил, что единственной котельной, обслуживающей многоквартирные дома по Ленинградскому шоссе и ул. Падерина в Торжке, а также социальные учреждения - детский сад № 8, №6 и №15, а также Торжокский детский дом, владеет ОАО "Пожтехника". В связи с проведением ремонта теплотрассы, Общество прекратило пуск горячей воды потребителям. Позже ремонт завершили, но горячую воду так и не дали.

Прокурор с иском обратился в суд с требованием обязать ОАО "Пожтехника" обеспечить подачу тепловой энергии постоянно и восстановить горячее водоснабжение через присоединительную тепловую сеть.

- Указанное исковое заявление находится на рассмотрении, ходатайство о принятии мер обеспечительного характера удовлетворено судом, - сообщили в областной прокуратуре.

В настоящее время горячее водоснабжение микрорайона восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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