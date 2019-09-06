Вместе со всей страной Тверская область пробежит "Кросс Нации"
21 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому дню бега "Кросс Нации". В этом году в нем будут участвовать все 85 субъектов РФ. Ожидается, что в Верхневолжье "Кросс Нации" пробегут более пяти тысяч жителей.
Большой спортивный праздник состоится в деревне Большое Гришкино в Калининском районе Тверской области.
Участников ждет обширная культурно-развлекательная программа, встреча с ведущими спортсменами региона.
По мнению губернатора Игоря Рудени, мероприятие способствует популяризации спорта в муниципальных образованиях Верхневолжья.
Участвовать в марафоне могут юноши, девушки, мужчины, женщины и даже дети. Бежать можно по одиночке или всей семьей. Для этого будут организованы специальные семейные забеги.
Дистанции для участников установлены от 1 до 6 км, также будет организована корпоративная эстафета для организаций.
В 9:30 начнется регистрация участников;
в 12:10 будет дан первый старт;
в 15:10 состоится закрытие соревнований.
После завершения забега состоится награждение победителей и призеров в каждой возрастной группе.
ИСТОЧНИК KP.RU