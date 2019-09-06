Вместе со всей страной Тверская область пробежит "Кросс Нации"

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-06T10:27:27+03:00

Ожидается, что "Кросс Нации" в Тверской области пробежит 5 000 человек Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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21 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому дню бега "Кросс Нации". В этом году в нем будут участвовать все 85 субъектов РФ. Ожидается, что в Верхневолжье "Кросс Нации" пробегут более пяти тысяч жителей.

Большой спортивный праздник состоится в деревне Большое Гришкино в Калининском районе Тверской области.

Участников ждет обширная культурно-развлекательная программа, встреча с ведущими спортсменами региона.

По мнению губернатора Игоря Рудени, мероприятие способствует популяризации спорта в муниципальных образованиях Верхневолжья.

Участвовать в марафоне могут юноши, девушки, мужчины, женщины и даже дети. Бежать можно по одиночке или всей семьей. Для этого будут организованы специальные семейные забеги.

Дистанции для участников установлены от 1 до 6 км, также будет организована корпоративная эстафета для организаций.

В 9:30 начнется регистрация участников;

в 12:10 будет дан первый старт;

в 15:10 состоится закрытие соревнований.

После завершения забега состоится награждение победителей и призеров в каждой возрастной группе.

ИСТОЧНИК KP.RU