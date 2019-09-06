2019-09-06T09:38:25+03:00
Общество

Сомнительные арбузы продавали на рынке в Твери

Нарушения выявили в Пролетарском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Арбузами и данями на рынке в Твери торговали с нарушениямиАрбузами и данями на рынке в Твери торговали с нарушениямиФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Соблюдение обязательных требований законодательства в области карантина растений проверили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Рейд прошел на рынке в Пролетарском районе Твери.

В ходе мероприятия инспекторы выявили три факта нарушения. В частности, граждане продавали арбузы и дыни из Астраханской области и Ставропольского края, не уведомив об этом Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушив требования Федерального закона "О карантине растений".

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель на иномарке сбил женщину на "зебре" в Твери
Молодой водитель на мопеде улетел в кювет в Тверской области
Чтобы не платить штраф, житель Твери сбил на машине инспектора рыбохраны
Пьяный водитель стал виновником аварии в Тверской области
В Твери пройдет фестиваль "Твой Речной"
Встретить ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца в Твери пришли десятки прихожан
В Твери остановят мгновение с помощью фотографии
Около 4500 подростков из Тверской области нашли подработку в летний период
На автодороге Тверь-Ржев столкнулись четыре автомобиля
Савеловский станкостроительный завод в Тверской области станет индустриальной площадкой для инвесторов
Фирма из Твери без разрешения использовала для рекламы имя отшельницы из Сибири
В Твери пройдет смотр-конкурс строя и песни среди подразделений УФСИН
У жителя Тверской области на улице отняли телефон
Тверских школьников посвятили в вопросы безопасности на железной дороге
Чиновники обещают отремонтировать разрушающийся сход Нового моста в Твери
Скончалась Наталья Алябышева
На сельхоземлях в Тверской области собственник незаконно добывал песок и устроил свалку
В Тверской области мужчина оплатил покупки украденной банковской картой
На время церемонии "Посвящение в суворовцы" в Твери перекроют несколько улиц