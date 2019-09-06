Сомнительные арбузы продавали на рынке в Твери
Соблюдение обязательных требований законодательства в области карантина растений проверили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Рейд прошел на рынке в Пролетарском районе Твери.
В ходе мероприятия инспекторы выявили три факта нарушения. В частности, граждане продавали арбузы и дыни из Астраханской области и Ставропольского края, не уведомив об этом Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушив требования Федерального закона "О карантине растений".
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU