Сомнительные арбузы продавали на рынке в Твери

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-06T09:38:25+03:00

Арбузами и данями на рынке в Твери торговали с нарушениями Фото: Алина НИЗАМОВА

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Соблюдение обязательных требований законодательства в области карантина растений проверили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области. Рейд прошел на рынке в Пролетарском районе Твери.

В ходе мероприятия инспекторы выявили три факта нарушения. В частности, граждане продавали арбузы и дыни из Астраханской области и Ставропольского края, не уведомив об этом Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушив требования Федерального закона "О карантине растений".

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU