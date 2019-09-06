Молодой водитель на мопеде улетел в кювет в Тверской области
ДТП случилось в Калязинском районе
Водитель мопеда оказался в больнице в результате ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла поздно вечером, 5 сентября, на ул. Ленинская, в с.Нерль Калязинского района.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, ехал на мопеде "VICTORY", не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет.
В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU