2019-09-06T09:20:25+03:00
Происшествия

Молодой водитель на мопеде улетел в кювет в Тверской области

ДТП случилось в Калязинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель мопеда оказался в больнице в результате ДТПВодитель мопеда оказался в больнице в результате ДТПФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла поздно вечером, 5 сентября, на ул. Ленинская, в с.Нерль Калязинского района.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 21-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, ехал на мопеде "VICTORY", не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет.

В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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