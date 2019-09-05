В Твери пройдет фестиваль "Твой Речной"

5 Сент. 23:43 2019-09-05T23:48:20+03:00

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14 сентября в Твери пройдет фестиваль, посвященный Речному вокзалу. Устроители мероприятия - городское сообщество "Друзья Речного".

Мероприятия развернется под “Волжским” крылом многострадального здания. И по словам организаторов это будет "настоящая феерия из музыки и поэзии" с гамаками, пуфами, зеленой листвой и яркими огнями. Также организаторы планируют построить вместе с гостями маленький макаронный городок, в котором архитекторами будете только горожане.

- Готовьте проекты своих будущих "зданий" и приходите на наш фестиваль создавать и созидать! - приглашают устроители фестиваля, - Каким бы не был Речной, вместе мы сделаем всё, чтобы это был именно ТвойРечной.

Да, и еще. Как только стемнеет, Речной преобразится до неузнаваемости. Так что прекрасные фото будут всех гарантированы.

- В первую очередь, мы хотим привлечь внимание к проблеме сохранения архитектурного наследия в Твери, в том числе и к проблеме разрушения Речного Вокзала. Это место не должно стать "черной меткой" нашего города.

Время: c 15.00 и до самого вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU