Встретить ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца в Твери пришли десятки прихожан
5 сентября в соборе Александра Невского Твери состоялась встреча ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в православном мире.
Встретить святыню в храме на Привокзальной площади собралось несколько десятков прихожан. В организации торжественной встречи ковчега приняли участие представители Федерации Бокса Тверской области и Тверского Отдельского казачьего общего.
- Сегодня произошло значимое событие. Приглашаю всех испытать радость молитвы перед честными мощами этого великого подвижника Божия, чтобы заступничество святителя Николай сопутствовало нам на протяжении всего жизненного пути, - обратился к верующим настоятель храма иерей Кирилл Алексеев.
Поклониться святыне каждый каждый желающий сможет до 15 сентября.
Ежедневно у мощей будут совершаться молебны в 11:00 и 15:00.
Собор открыт с 7:00-20:00.
Поклониться святыне можно до 15 сентября. Фото: из архива собора Александра Невского
ИСТОЧНИК KP.RU