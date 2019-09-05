Встретить ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца в Твери пришли десятки прихожан

5 Сент. 23:19 2019-09-05T23:23:00+03:00

В Твери состоялась встреча ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца. Фото: из архива собора Александра Невского

Святыня будет в городе до 15 сентября

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5 сентября в соборе Александра Невского Твери состоялась встреча ковчега с частицей мощей Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в православном мире.

Встретить святыню в храме на Привокзальной площади собралось несколько десятков прихожан. В организации торжественной встречи ковчега приняли участие представители Федерации Бокса Тверской области и Тверского Отдельского казачьего общего.

- Сегодня произошло значимое событие. Приглашаю всех испытать радость молитвы перед честными мощами этого великого подвижника Божия, чтобы заступничество святителя Николай сопутствовало нам на протяжении всего жизненного пути, - обратился к верующим настоятель храма иерей Кирилл Алексеев.

Поклониться святыне каждый каждый желающий сможет до 15 сентября.

Ежедневно у мощей будут совершаться молебны в 11:00 и 15:00.

Собор открыт с 7:00-20:00.

Поклониться святыне можно до 15 сентября. Фото: из архива собора Александра Невского

ИСТОЧНИК KP.RU